Dünya Ukraynalı drone meraklıları Rus kuvvetlerini püskürtmek için gönüllü drone birlikleri kurdu
AVRUPA

Ukraynalı drone meraklıları Rus kuvvetlerini püskürtmek için gönüllü drone birlikleri kurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine harekete geçen Ukraynalı drone meraklıları Rus kuvvetlerini püskürtmesine yardımcı olmak için gönüllü insansız hava aracı kuvveti oluşturdu.

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Ukraynalı drone meraklıları Rus kuvvetlerini püskürtmek için gönüllü drone birlikleri kurdu
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Rus saldırılarına 10 gündür direnen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geçtiğimiz hafta Facebook üzerinden “Kiev'in bu öfke anında size ve insansız hava aracınıza ihtiyacı var!” paylaşımı yapıldı. Gönderide Ukraynalılar dronelarını bağışlamaya ve onları çalıştırmak için deneyimli pilotlar olarak gönüllü olmaya çağrıldı.

Amerikan haber kanalı abc news'in haberine göre çağrı üzerine harekete geçen sivil drone kullanıcıları, gönüllü drone birlikleri kurdular. Bu amaçla Kiev'de drone satan bir parekende mağazasında bulunan yaklaşık 300 insansız hava aracı Rus güçlerine karşı kullanılmak üzere dağıtıldı.

Haberde mağaza sahibi Taras Troiak'ın yönettiği halka açık drone odaklı Facebook grubunun 15 binden fazla üyesinin bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan birlik üyelerinin ülke savunmasında kullanılmak üzere daha fazla insansız hava aracı temin etmek için Polonya ve Avrupa'nın başka yerlerindeki arkadaşları ve meslektaşları ile irtibata geçtiği de belirtildi.

"ÜLKEMİZİ KORUMAYA YARDIMCI OLACAK HER ŞEYİ KULLANIYORUZ"

Kiev merkezli endüstriyel drone teknolojisi şirketi DroneUA'nın operasyon başkanı Denys Sushko, "Burası bizim toprağımız, bizim evimiz. Ülkemizi korumaya yardımcı olabilecek her şeyi kesinlikle kullanmaya çalışıyoruz ve dronelar gerçek zamanlı veri almak için harika bir araç" diye konuştu.

Gönüllü drone birliği, Rus konvoylarını izlemek için drone kameralarını kullanıyor ve ardından görüntüleri GPS koordinatları ile Ukrayna birliklerine aktarıyor. Hatta bazı dronelarda gece görüş sistemleri ve ısı sensörlerinin bulunduğu bildiriliyor.

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