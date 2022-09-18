Dünya Ukraynalı eski güzellik kraliçesi podyum yerine cephede
AVRUPA

Ukraynalı eski güzellik kraliçesi podyum yerine cephede

Ukrayna'nın eski güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, Rus işgaliyle birlikte orduya yazıldı. Podyumlardan cepheye geçen genç kadın sıhhıyeci olarak görev yapıyor. Putin'e bir kurşun sakladığını söyleyen Prokopenko tüm yaşananlara rağmen askeri çantasının içerisinde makyaj malzemeleri tutmaya devam ettiğini aktardı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı eski güzellik kraliçesi podyum yerine cephede
Evgenia Prokopenko.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ilginç insan hikayelerine sahne olmaya devam ediyor. Ülkenin tescilli güzellerinden Evgenia Prokopenko'nun podyumları bırakarak cepheye gittiği ortaya çıktı.

2012 yılında Güzellik Kraliçesi seçilen Prokopenko, tıbbi yardım görevlisi olarak Ukrayna ordusuna yazıldı. 35 yaşındaki sıhhiyeci Rusça'yı akıcı bir şekilde konuşabildiğini belirterek, "Putin'in dilini ise bilmiyorum. Onunla hangi dilde konuşulabileceğini çözebilmiş değilim çünkü o gelişmiş ülkelerin dilini anlamayı reddediyor" dedi.

Sıhhıyeci olarak görev yapan Evgenia Prokopenko sözlerine şöyle devam etti: Ona diyecek hiçbir sözüm yok çünkü söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir. Onun için bir kurşunum var.

Eski güzellik kraliçesi her zaman makyaj çantasını yanıda taşıdığını da söyledi. Prokopenko, "Nasıl bir sığınakta olduğum farketmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum" şeklinde konuştu.

Prokopenko sivil yaşamıyla askeri yaşamı arasında çok büyük farklar olduğunu söyledi. 35 yaşındaki askeri ilk yardım görevlisi sivil hayatını anlatırken, "Kendi işim vardı. Üniformam iş elbesesi ve topuklulardı" ifadelerini kullandı.

Eski manken şimdi ise kaba askeri kıyafetler ve kask taktığını aktardı. Çatışma bölgelerine giren Evgenia Prokopenko, "Ön cephedeyim. Kırmızı bölgelerden yaralıları tahliye ediyorum. İlk yardım sağlıyoruz. Altı ay önce biri bana bunları söyleseydi inanmazdım. Şimdi hendek siperlerde ve bodrumlarda uyuyorum. Ateş altındayken insan kurtarıyorum. Altı ay öncesine göre hayatım dramatik bir şekilde değişti" ifadelerini kullandı.

Prokopenko bu sürede cephe arkadaşlarının öldüğünü gördüğünü aktardı. Eski kraliçe, "Cephe arkadaşınızın ölümü ya da yaralanması gibi kötü şeyler yaşandığında dişlerinizi sıkıp gerekeni yapıyorsunuz" dedi.

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