Dünya Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek Gözyaşlarına boğuldu
AVRUPA

Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek: Gözyaşlarına boğuldu

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da yoğun kayıp haberleri gelirken teslim olan Rus askerlerinin yeni görüntüleri geliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda Ukraynallı kadınların teslim olan bir Rus askerine yemek verdiği görülüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek
​Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek.

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da yoğun kayıp haberleri gelirken teslim olan Rus askerlerinin yeni görüntüleri geliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda Ukraynallı kadınların teslim olan bir Rus askerine yemek verdiği görülüyor.

SAVAŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Rusya'nın ordusunda geniş bir kısmı oluşturan genç ve iyi eğitimli olmayan askerlerin savaş hazırlıksız yakalandıkları, yaşadıkları sorunlar nedeniyle verilen emirlere uymadıkları günlerdir konuşuluyor.

BU GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Öte yandan, Ukraynalılara teslim olan genç bir Rus askerinin videosu internette viral haline geldi. Görüntülerde, Putin'e bağlı genç askerin silahını attıktan sonra bir grup kadın tarafından teselli edildiği görülüyor. Kadınlardan biri sırtını sıvazlarken 'her şey yolunda' diyor.

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