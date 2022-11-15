Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın sekiz ay önce başlayan işgalinden bu yana ABD ve diğer Batılı ülkelerden milyarlarca Dolar değerinde silah ve kaynağı almıştı. Son teknoloji silahların Rus ordusunun ilerleyişinde büyük kayıplara yol açtığı kayıtlara geçerken, Rus ordusunun direnişe karşı zayıf kalması gündeme gelmişti. Rus Donanması 151. Piyade Tugayının kendi komutaları tarafından Ukrayna güçlerinin topçu menzilinde tutularak zayiat vermesi Putin’e kadar gidecek bir askeri huzursuzluğun son örneğiydi.

Khorenko, podcast sunucusu Ryan Evans'a anlattığı askeri deneyimlerde Rus ordusunun en zayıf noktasının altını çizdi. Özel kuvvetler komutanı, "Rusya ile savaştığımızda, Rus kuvvetlerinin büyük bir çoğunluğunun geceleri operasyonları yürütmediğini görüyoruz. Biz de bu boşluktan yararlanmalıyız.” dedi. Ancak Khorenko, Ukrayna birliklerinin gece savaş yeteneklerini artırmak için Batı'dan gelen gece görüş cihazları gibi ileri teknolojileri kullanabileceğini söyledi. Öte yandan Khorenko, "Geceleri nasıl daha verimli davranacağımızı öğrendikten sonra gece görüş cihazları gibi gerekli tüm malzemelere ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

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İNGİLİZ İSTİHBARAT RAPORLARI: SAVAŞ ALANINDA DURUM DEĞİŞİYOR

Deneyimli komutan, savaşının başlangıcından bu yana, insansız hava araçlarının savaş alanında teknolojik olarak galip geldiklerini gördüklerinin de altını çizdi.

Son haftalarda, Moskova savaşta feci aksilikler yaşarken, yeni seferber edilen binlerce Rus asker alanına konuşlandırıldı. İngiltere istihbaratı, kış aylarına gelindikçe Savaş alanında durumun değişeceğine dair raporlar sundu. İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde yayımlanan istihbarat raporunda, "Gündüz saatlerinde, sıcaklıkta ve hava durumundaki değişiklikler, savaşan askerler için benzersiz zorluklar sunacak." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca raporda, yaz mevsiminde 15 ila 16 saat olan gün ışığının günde dokuz saatin altına inmesiyle üstünlük durumunun Ukrayna tarafına geçtiğine dair söylemlere yer verildi.

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HERSON’DAN GERİ ÇEKİLMENİN GEREKÇELER NE?

Rusya’daki askeri gözlemcilere göre çekilme kararının temel nedeni Herson’daki sivil halkın ilhakçı Ruslara boyun eğmemesi oldu. Partizan hareketi geçen süre içinde sindirilemediği gibi yayılmaya devam etti.

İkinci önemli gerekçe Dinyeper Nehri üzerinde yer alan “Kahovsk” barajının yıkılması. Rus ordu kurmaylarına göre, Ukrayna güçlerinin barajı yıkma kararı alması durumunda daha alçak rakımda bulunan Herson şehrinin büyük bir bölümü sular altında kalacaktı. Olası baraj senaryosu Rus ordusunun elini kolunu bağladı.

Çekilme kararının üçüncü gerekçesi ise nehrin kuzey yakasına mühimmat ve erzak sevk edilen yolların büyük ölçüde kesilmiş olması. Rus askeri uzmanların beyanları olarak kayıtlara geçmişti.

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