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Dünya Ukraynalı mülteci kadın sığındığı Almanyada Müslüman olup "Ayşe" ismini aldı
AVRUPA

Ukraynalı mülteci kadın sığındığı Almanya'da Müslüman olup "Ayşe" ismini aldı

Savaştan kaçarak Almanya’ya gelen 4 çocuk annesi Ukrayna vatandaşı 45 yaşındaki kadın Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynalı mülteci kadın sığındığı Almanyada Müslüman olup Ayşe ismini aldı
4 çocuk annesi Ukraynalı mülteci kadın Almanya'da Müslüman oldu.

Almanya’nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş’e (İGMG) bağlı Fatih camiinde, imam Bahattin Arısoy huzurunda şehadet getirerek müslüman olan Ukraynalı kadın duygusal anlar yaşadı.

ALMANYA'DA İHTİDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan kadın, Fatih camiinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Ayşe" adını aldı.

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
FOTOĞRAF 9
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Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi’nde okunan ezan sesinden etkilendi.
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Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
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\"Daria\" idi \"Derya\" oldu, Kur’an-ı Kerim’i araştırdı<br>Müslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi’nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim” dedi.
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Savaş için çok üzgünüm<br>Ukrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim” dedi.
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Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Gezmek için gittiği tarihi kent İznik'te Ayasofya Camii'nde okunan ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın aynı camide kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.

Cami imamı Bahattin Arısoy, "Cemaatimizden bir kardeşimize başvurmuş ve müslüman olmak istediğini söylemiş. Biz de kendisine anlattık. Kabul edip kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu. Bu kardeşimiz şehadet getirirken hıçkırıklara boğuldu ağladı. Doğrusu bende dayanamadım. Rabbim mübarek etsin" dedi.
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