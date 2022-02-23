Dünya Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar Saldırı ihtimali var
AVRUPA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Saldırı ihtimali var

Son dakika... Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine yaptığı açıklamada "Saldırı ihtimali var" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Saldırı ihtimali var
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıklama yaptı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacak. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz. Biz Ukraynalılar bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözüm bulmaktan yanayız. Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.

Ukrayna'ya saldırı Rus toplumu arasında yaygın değil. Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir.

Ayrıntılar geliyor...

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