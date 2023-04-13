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Dünya

Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda yoğun askeri hareketlilik sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesindeki cephe hattında sürüyor. Cephe hattında çatışmalar devam ederken, Bahmut yönünde BMP zırhlı muharebe araçlarıyla Ukraynalı askerler sevk edildi. Ukraynalı askerler sevk edildikleri pozisyonlarda, Bahmut yönüne doğru antenler kurarken, ikamet edilmeyen evlere ve bodrumlara konuşlandı.

13:18 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Ukrayna'nın Bahmut cephesinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor

Ukrayna'nın Bahmut cephesinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesindeki cephe hattında sürüyor.

Cephe hattında çatışmalar devam ederken, Bahmut yönünde BMP zırhlı muharebe araçlarıyla Ukraynalı askerler sevk edildi.

Ukraynalı askerler sevk edildikleri pozisyonlarda, Bahmut yönüne doğru antenler kurarken, ikamet edilmeyen evlere ve bodrumlara konuşlandı.

Özelikle Avdeevka ve Marinka ile en sıcak nokta olarak bilinen Bahmut cephesinde gittikçe artan askeri faaliyetler dikkati çekiyor.

Bahmut yönünde yer alan cephe hattına ulaşan AA ekibi, buradaki Ukrayna ordusunun yoğun askeri hareketliliğini görüntüledi.

Tank, piyadeleri taşıyan paletli ve diğer zırhlı araçların yüksek hızla hareket ettiği bölgede sürekli patlama sesleri duyuluyor.



#Ukrayna
#Rusya
#Rusya-Ukrayna Savaşı
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