Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda yoğun askeri hareketlilik sürüyor

Pentagon’un Ukrayna savaşının seyrine ilişkin sızdırılan raporlarına göre, Ukrayna hava savunma sistemleri ancak mayısa kadar dayanabilir. S-300, BUK, Nasams ve Iris-T bataryalarından fırlatılan füze stokunun tükenmek üzere olduğu belirtilen belgede, Rus savaş uçaklarının yeniden sahneye çıkabileceği, Ukrayna savunmasının ciddi açıklar vereceği ve Kiev birliklerinin karada dahi hareket etmede güçlük çekeceği kaydedildi.