Ukrayna havada korumasız kalabilir.

On binlerce hayata mal olan Rusya-Ukrayna Savaşı son sürat devam ederken, Pentagon’un sızan istihbarat belgeleri, Ukrayna için alarm zillerinin çaldığını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu belgelerde Ukrayna hava savunma sistemlerinin (HSS) mayıs başına kadar dayanabileceği görüldü. Geçtiğimiz hafta, ABD Savunma Bakanlığı'nın savaşa dair hazırladığı ve gizli askeri bilgileri içeren belgeler sosyal medyaya sızdı.

FÜZE STOKU TÜKENMEK ÜZERE

23 Şubat tarihli ve 'Gizli' olarak işaretlenen belgelerden birinde Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemlerinin, 2 Mayıs'a kadar dayanabileceği bilgisi yer alıyor. Bir diğer savunma sistemi BUK’a ait mühimmat stokunun 13 Nisan'a kadar tükenebileceği bilgisi paylaşıldı. ABD, Norveç, Kanada ve Almanya geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya iki NASAMS ve bir Iris-T hava savunma bataryası sağlarken, belgeye göre bu sistemlerin de mühimmatı en geç mayıs ayında tükecek. Belgede, Ukrayna'nın S-300 bataryalarından ayda yaklaşık 200 füze ateşlediği, BUK bataryalarında 69 füze ateşlediği belirtildi. NASAMS ve Iris-T bataryalarından ise toplamda 64 füze fırlatıldı.

40’TAN FAZLA KRİTİK BÖLGE SAVUNMASIZ

Başka bir deyişle Ukrayna'nın hava savunması haftalar içinde tükenebilir ve bu da ülkeyi Putin'in savaş uçaklarına karşı savunmasız hale getirebilir. Sızdırılan bir haritaya göre, Ukrayna'nın Kiev dışındaki kritik ulusal altyapısının çoğu havadan saldırılara açık hale gelecek. Haritada 40’tan fazla kritik bölgenin savunmasız kalacağı bilgisi yer aldı.

KİEV DOĞRULADI

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Albay Yuri Ihnat, Ukrayna'nın hava savunmasının ciddi bir zorlukla karşı karşıya olduğunu doğruladı. Kiev yönetiminin havadaki güvenliği sürdürebilmesi için acilen Batılı ortaklarının yardım etmesi gerektiğini belirten Ihnat, “Göklerdeki savaşı kaybedersek, sonuçları Ukrayna için çok ciddi olacak. Ertelemenin zamanı değil” sözlerini kullandı.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI SAHNEYE ÇIKABİLİR

Ukrayna’da konuşlu HSS’ler, savaşın ilk haftalarında çok sayıda Rus uçağını düşürdü ve roket saldırısını önledi. Ağır mühimmat kayıpları veren Rus güçleri, ön cephelere savaş uçaklarını göndermek yerine, seyir füzeleri ve İran’dan tedarik edilen kamikaze insansız hava araçları ile saldırılar düzenledi. Ukrayna’nın HSS zafiyeti nedeniyle Rusya’nın savaş uçakları ile saldırı düzenleyebileceği kaydedildi.

KARA HAREKETİ KISITLANACAK

Bir diğer belgeye göre, HSS krizi nedeniyle Ukrayna’nın karada hareket kabiliyeti de sıkıntıya girebilir. Belgede Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde düzenlemeyi planladığı kara operasyonunun da riske girebileceği, ordunun hava saldırılarına karşı savunmasız olacağı, bu yüzden hareket ve manevra yeteneklerini yitirebileceği belirtildi. Ukrayna birliklerinin yaz aylarında karşı taarruza geçeceği iddia edilmişti.

Kırım’a saldırı bekleyen Rusya siper kazdı

2014’te ilhak ettiği yarımadayı kaybetmek istemeyen Rusya, sınır boyunca siperler kazdı. El Cezire’nin haberine göre 1 Nisan tarihli uydu görüntüleri, kilometrelerce uzanan siper ağlarını, tank tuzaklarını ve hendekleri gözler önüne serdi. Söz konusu hendeklerin açılması, Rusya’nın Ukrayna’dan Kırım’a yönelik bir saldırı beklediğini ve hazırlık yaptığını ortaya çıkardı.







