Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'dan dünyaya çağrı: Korkunç gerçeği duyurun

Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle "Şahitlik Ediyorum" yazan paylaşımında Zelenska, tüm dünyaya yazdığı bir mektupla ilk defa Ukrayna'daki savaş ile ilgili açıklamada bulundu.

"Küresel Medyaya Bir Açık Mektup" başlıklı yazıda Zelenska, üç ayrı dilde çok güçlü ifadeler içeren metin yayınladı. Son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" dedi.

'Şehrimiz kuşatıldı'

Zelenska, "Sadece bir hafta önce, bu yaşananlar inanılmazdı. Ülkemiz barışçıl bir yerdi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat sabahı hepimiz Rus işgalinin anonslarıyla uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizin etrafını çevirdi" diye yazdı.

REKLAM

DÜNYA İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

DÜNYA AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak

Zelenska, mektupta savaşın özellikle kadınlar ve çocuklar için ne kadar dehşetli olduğunu yazdı, hayatını kaybeden çocukları andı.

Kiev bombalanıyor

Zelenska, "Rusya sivillere karşı savaş açmadığını söylediğinde ben ilk olarak hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayıyorum" yazdı.

Telegram'dan da yayınlanan mesajda savaş sırasında doğan bebeklerin ilk gördükleri şeyin sığınakların beton tavanları, ilk nefeslerinde soludukları şeyin yer altının kirli havası olduğunu ifade eden Zelenska, "Kapana kısılmış ve dehşet içinde insanlar karşıladı onlardı. Bu noktada hayatları boyunca barış görmemiş onlarca çocuk var" dedi.

OYNAT 00:41 Ukrayna'dan ayrılan küçük çocuğun polis olan babasıyla vedası duygulandırdı Ukrayna İrpin'de küçük çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar yürekleri burktu. Başkent Kiev'i terk etmeye çalışan aileler, güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kadın ve çocukların ülkeyi terk ettiği anlarda kameralara Ukraynalı polisin ailesiyle vedalaşması yansıdı. Annesiyle yola çıkan Artur isimli küçük çocuk, polis olan babasına veda etmekte güçlük çekti. Minik çocuğun o anları görenleri duygu dolu anlar yaşattı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder