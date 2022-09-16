Dünya Ukraynanın geri aldığı İzyumda toplu mezar bulundu
AVRUPA

Ukrayna'nın geri aldığı İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kontrolünden Ukrayna’nın kontrolüne geçen İzyum’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin gömüldüğü toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynanın geri aldığı İzyumda toplu mezar bulundu
Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, keşfedilen alanda yüzlerce isimsiz tekli mezar ve 17’den fazla Ukraynalı askerin olduğu toplu bir mezar bulundu.

Zelenski açıklamasında, "Harkiv bölgesindeki İzyum'da toplu mezar bulundu. Orada gerekli prosedür işlemler çoktan başladı. Yarın daha fazla net, doğrulanmış bilgi olacak. Yarın İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin neye yol açtığını bilmesini istiyoruz. Bucha, Mariupol, şimdi maalesef İzyum...” dedi.

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Zelenskiy: Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu

Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, keşfedilen alanda yüzlerce isimsiz tekli mezar ve 17’den fazla Ukraynalı askerin olduğu toplu bir mezar bulundu.

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MEZARLAR TEK TEK AÇILACAK

Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya’nın yerleşim alanlarına yaptığı füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve bazıları yerel halk tarafından acele bir şekilde gömülen kişilerin bulunduğu toplu mezardaki her mezarın tek tek açılacağını ifade etti.

Yermak, "Harkiv bölgesi İzyum'da toplu mezar bulundu. Gerekli işlemler şimdiden başladı. Tüm cesetler mezardan çıkarılacak ve adli muayeneye gönderilecek” dedi.

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