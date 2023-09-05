Ukrayna'nın iddialarına Romanya'dan yalanlama: Rusya’ya ait insansız hava araçları düşmedi

Romanya ise Kuleba’nın açıklamalarını reddetti. Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, "Elbette bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok. Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl ihracatına izin vermeyerek sivil altyapıya alaycı bir şekilde saldırmaya devam ettiğini gördük" dedi.