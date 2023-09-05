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Dünya

Ukrayna'nın iddialarına Romanya'dan yalanlama: Rusya’ya ait insansız hava araçları düşmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Romanya topraklarına düştüğünü iddia etti. Romanya ise Kuleba’nın açıklamalarını reddetti. Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, "Elbette bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok.'' dedi.

07:53 . 5/09/2023 Salı
IHA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Romanya topraklarına düştüğünü iddia etti.


Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarında Rus insansız hava araçlarının NATO üyesi Romanya topraklarına düştüğünü söyledi. Bakan Kuleba ayrıca iddialarını destekleyecek fotoğraflara sahip olduğunu ifade etti.


Romanya’dan ret


Romanya ise Kuleba’nın açıklamalarını reddetti. Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, "Elbette bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok. Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl ihracatına izin vermeyerek sivil altyapıya alaycı bir şekilde saldırmaya devam ettiğini gördük" dedi.




#Ukrayna
#Dmitro Kuleba
#Rusya
#Romanya
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