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Dünya

Ukrayna'nın müzakere mesajına Kremlin'den cevap: Rusya'nın yaklaşımıyla uyumlu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere yapmak istediğine dair açıklamalarına cevap verdi. Peskov, "Mesajın kendisinin Rusya'nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir" dedi.

14:45 - 24/07/2024 Çarşamba
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklamalarını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.


Rusya'nın müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Peskov,
"Rusya müzakere sürecine açıklığını her zaman korudu ve burada henüz bilmediğimiz ayrıntılar önemli. Bu nedenle daha fazla açıklama bekleyeceğiz"
diye konuştu.

Peskov,
"Mesajın kendisinin Rusya'nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir"
ifadesini kullandı.



#Kremlin
#Rusya
#Ukrayna
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