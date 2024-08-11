Ukrayna'ya ait füze Kursk kentindeki binaya düştü: 13 kişi yaralandı

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, şehirdeki çok katlı bir binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinde vurulan bir füzenin, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binaya düştüğünü ve binada yangın çıktığını kaydeden Smirnov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.