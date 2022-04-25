Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukraynaya İngiliz çifte standardı Savaşa kadar silah satmadı
AVRUPA

Ukrayna’ya İngiliz çifte standardı: Savaşa kadar silah satmadı

Rusya’nın saldırıları devam ederken, Kiev yönetimini Moskova’ya karşı en çok cesaretlendiren ülkelerin başında gelen İngiltere’nin savaş başlayana kadar Ukrayna’nın silah alım taleplerini 8 yıldır görmezden geldiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Ukrayna’ya İngiliz çifte standardı: Savaşa kadar silah satmadı
Zelenski-Boris Johnson

Rusya’nın saldırıları devam ederken, Kiev yönetimini Moskova’ya karşı en çok cesaretlendiren ülkelerin başında gelen İngiltere’nin savaş başlayana kadar Ukrayna’nın silah alım taleplerini 8 yıldır görmezden geldiği ortaya çıktı.

İngiltere eski Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Sunday Times’a verdiği röportajda, 2014’te Ukrayna’nın doğusu ve Kırım’ın işgal edilmesinin ardından Ukraynalıların İngiltere’den silah temin etmek istediğini dile getirdi. Görev yaptığı 2014-2017 yılları arasında bu isteklerin kabul görmediğini anlatan Fallon, eski muhafazakar başbakan David Cameron hükümetinde görev yaparken, Savunma Bakanlığı’nın daha fazlasını yapmak istemesine rağmen engellendiğini vurguladı. Fallon, benzer taleplerin Theresa May ve Boris Johnson hükümetleri tarafından da reddedildiğini söyledi.

Michael Fallon
Michael Fallon

İSVİÇRE’DEN ENGELLEME

Sunday Times’a göre, Kiev’den gelen çağrılar işgalden birkaç hafta öncesine kadar dikkate alınmadı. Eski İngiliz Bakan, Boris Johnson’ın 2016’da Dışişleri Bakanı’yken bile Moskova ile ilişkilerin normalleşmesi için çabaladığını aktardı. Öte yandan Ukrayna’nın Batı’dan silah temininde yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir iddia da İsviçre’de yayımlanan Sonntags Zeitung gazetesinden geldi. Gazete, İsviçre’nin, Almanya’da imal edilen ‘Marder’ model zırhlı muharebe araçlarında İsviçre’de üretilen mühimmatın kullanılmasını öne sürerek, teslimatı engellediğini bildirdi. Haberde, İsviçreli devlet yetkililerinin, “İsviçre’nin tarafsızlığı gerekçe gösterilerek bu taleplere olumlu yanıt verilmedi” şeklindeki açıklamasına yer verildi. Bern yönetimi geçen ay da Polonya’dan gelen benzer bir talebi reddetmişti.

Anglosakson ülkelerden Ukrayna'ya silah yığınağı
DÜNYA
Anglosakson ülkelerden Ukrayna'ya silah yığınağı

İngiltere'den Ukrayna'ya 'zırhlı araç gönderme' planı
DÜNYA
İngiltere'den Ukrayna'ya 'zırhlı araç gönderme' planı
Onun Gibinin 24. bölümü yayında

O'nun Gibi'nin 24. bölümü yayında

​O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi.
Galatasaray İzmirde kazandı

Galatasaray İzmir'de kazandı

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Altay'ın umutları tükendi.
Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.