Ukrayna’ya İngiliz çifte standardı: Savaşa kadar silah satmadı

Rusya’nın saldırıları devam ederken, Kiev yönetimini Moskova’ya karşı en çok cesaretlendiren ülkelerin başında gelen İngiltere’nin savaş başlayana kadar Ukrayna’nın silah alım taleplerini 8 yıldır görmezden geldiği ortaya çıktı.

İngiltere eski Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Sunday Times’a verdiği röportajda, 2014’te Ukrayna’nın doğusu ve Kırım’ın işgal edilmesinin ardından Ukraynalıların İngiltere’den silah temin etmek istediğini dile getirdi. Görev yaptığı 2014-2017 yılları arasında bu isteklerin kabul görmediğini anlatan Fallon, eski muhafazakar başbakan David Cameron hükümetinde görev yaparken, Savunma Bakanlığı’nın daha fazlasını yapmak istemesine rağmen engellendiğini vurguladı. Fallon, benzer taleplerin Theresa May ve Boris Johnson hükümetleri tarafından da reddedildiğini söyledi.

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Michael Fallon

İSVİÇRE’DEN ENGELLEME

Sunday Times’a göre, Kiev’den gelen çağrılar işgalden birkaç hafta öncesine kadar dikkate alınmadı. Eski İngiliz Bakan, Boris Johnson’ın 2016’da Dışişleri Bakanı’yken bile Moskova ile ilişkilerin normalleşmesi için çabaladığını aktardı. Öte yandan Ukrayna’nın Batı’dan silah temininde yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir iddia da İsviçre’de yayımlanan Sonntags Zeitung gazetesinden geldi. Gazete, İsviçre’nin, Almanya’da imal edilen ‘Marder’ model zırhlı muharebe araçlarında İsviçre’de üretilen mühimmatın kullanılmasını öne sürerek, teslimatı engellediğini bildirdi. Haberde, İsviçreli devlet yetkililerinin, “İsviçre’nin tarafsızlığı gerekçe gösterilerek bu taleplere olumlu yanıt verilmedi” şeklindeki açıklamasına yer verildi. Bern yönetimi geçen ay da Polonya’dan gelen benzer bir talebi reddetmişti.

DÜNYA Anglosakson ülkelerden Ukrayna'ya silah yığınağı