Ukrayna’ya roket saldırısı: Çok sayıda ölü var Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu. Bakhmut bölgesinde beş katlı iki bina Rusya’nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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