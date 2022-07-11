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Ukrayna’ya roket saldırısı: Çok sayıda ölü var

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu. Bakhmut bölgesinde beş katlı iki bina Rusya’nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna’ya roket saldırısı: Çok sayıda ölü var
Ukrayna’ya roket saldırısı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, dün akşam Rusya’nın roket saldırısı sonucu Ukrayna’nın Bakhmut bölgesinde Chasiv Yar kasabasında beş katlı 2 binanın yerle bir edildiği belirtildi.

Saldırı sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü.

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi.

Şehrin Yujnaya sokağında saldırı sonucu ağır hasar alan konutların enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip eden Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitskiy, saldırının yerel saatle 21.17 civarında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıda "Uragan" tipi 4 roket kullanıldığı tahmin ettiklerini kaydeden Kirnitskiy, bu tür silahların sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.
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