Ukrayna’ya Türk iş gücü

Önceki gün Lviv’de toplanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski zirvesinde tahrip olan altyapının inşası için anlaşma da imzalandı. Ticaret Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada anlaşmaya ilişkin ayrıntılara yer verilirken, Yeni Şafak da yeni bilgilere ulaştı.

ORTAK KOORDİNASYON

Ticaret Bakanlığı açıklamasında görev gücü ile birlikte Ukrayna’da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerinden yeniden inşası için çalışmalarının birlikte koordine edileceği bildirildi. Anlaşmanın Ukrayna’da ekonomik faaliyetlerin yeniden normale dönmesi bakımından tahıl koridoru ile başlayan süreçte uluslararası planda ortaya koyulacak iş birliği ve katkıları da destekleyeceği vurgulandı.

BİR BAKAN YARDIMCISI

Taraflar tarafından birer çalışma grubu oluşturulacak. Altyapı inşasıyla ilgili olarak bilgi veren kaynaklar “Görev gücüyle birlikte Ukrayna’nın yeniden inşası için kaynak sağlanacak ve bunun denetlemesi yapılacak. Denetlemede projelerin uygunluğu onaylanacak” dedi. Ticaret ve Çalışma bakanlıkları görev gücünde rol alacak. Ukrayna ile yapılacak bu iş birliği ile bölgenin kalkınması sağlanacak. Türkiye’deki komisyonunun başında Ticaret Bakanlığı’ndan bir bakan yardımcısı olacak. Proje kapsamında bölgenin altyapısını eski haline getirmek adına Türk firmalar Ukrayna’ya işçi yollayacak.

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231 PROJE TAMAMLANMIŞTI

Savaş öncesinde Ukrayna’da 231 projeyi tamamlayan Türk müteahhitlik firmaları 12 bin istihdam sağlarken 8,7 milyar dolarlık bir proje büyüklüğüne ulaşmıştı. Türk firmalarının ülkenin on milyarlaca doları bulması tahmin edilen yeniden imarında önemli projeler üstlenmesi bekleniyor. Bu çerçevede savaş öncesi 12 bin olan istihdam ile 9 milyar dolara yaklaşan inşaat hacminin çok yukarılara çıkması öngörülüyor.