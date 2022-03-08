Ukrayna’ya yabancı savaşçı akını: Lejyonerler Birliği'ne 20 bin başvuru yapıldı

20 bin yabancı Ukraynad'da savaşmak için başvuru yaptı.

Uluslararası toplumun baskısına rağmen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 12. gün geride kaldı. Taraflar bir bir kozlarını sahaya sürerken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov’dan dengeleri değiştirebilecek bir açıklama geldi.

Savunma Bakanı, ülke dışında yaşayan çoğu erkek 140 bin Ukraynalının savaşmak için yurtlarına döndüğünü, on binlercesinin ise sivil direniş birliği olan Bölgesel Savunma Güçlerine katıldığını belirtti.

Reznikov, 50 binden fazla kask ve zırh yardımı aldıklarını ve gönüllere NATO üniformaları verileceğini de ifade etti.

OYNAT 00:53 Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar Polonya sınırında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.



Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti. BiP'te paylaş

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20 BİN LEJYONER

Rusya’nın saldırılarına karşılık yurt dışından gönüllü olarak savaşmak isteyen yabancı uyruklular için Ukrayna’da “Lejyonerler Birliği” kurulmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

KESKİN NİŞANCILAR DA GELDİ

Ukraynalı bakan başvuruların hangi ülkelerden geldiğini belirtmezken, ekibin içinde 20 bin kişi arasında eski İngiliz ve Amerikan özel kuvvet askerlerinin de bulunduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Kanada’dan emekli askerlerin ve keskin nişancıların olduğu bir grubun Ukrayna’ya ulaştığı açıklandı.

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ESED’DEN ASKER TOPLUYOR

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ), üst düzey 4 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya’nın daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna’ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Haberde, Rusya’nın Suriye’de şehir savaşlarında tecrübeli olan savaşçılara özellikle Kiev odaklı topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.