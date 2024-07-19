Dünya

Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı: İsrail Gazze'de işgalci güçtür

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına ilişkin görüşünü açıkladı. Yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de işgalci olduğu belirtilirken "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil tek bir bölgesel birimdir" denildi.

Lokman Özdemir
16:28 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:51 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Uluslararası Adalet Divanı (UAD)
Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), terör devleti İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına dair danışma görüşünü açıkladı.


Uluslararası Adalet Divanı, açıkladığı danışma görüşünde İsrail'in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve
Doğu Kudüs
'teki ilhak uygulamaları, Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabaları ile apartheid ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığını ele aldı. Ayrıca, bu eylemlerin İsrail başta olmak üzere tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından doğuracağı sonuçlara dair kanaatini paylaştı.


Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından yapılan açıklama şöyle;

İsrail Gazze'de işgalci güçtür.


İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil tek bir bölgesel birimdir.


İsrail uzun süredir Filistin topraklarını işgal ediyor. İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz, işgal bu kadar uzun sürmez.


İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır.


İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır.


İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.


İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalcidir. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığı yasa dışıdır.





#Uluslararası Adalet Divanı
#İsrail
#gazze
#filistin
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