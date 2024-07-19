Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı: İsrail Gazze'de işgalci güçtür

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), terör devleti İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına dair danışma görüşünü açıkladı.
İsrail Gazze'de işgalci güçtür.
İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil tek bir bölgesel birimdir.
İsrail uzun süredir Filistin topraklarını işgal ediyor. İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz, işgal bu kadar uzun sürmez.
İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır.
İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır.
İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.
İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalcidir. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığı yasa dışıdır.