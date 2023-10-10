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Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Şiddetin nedenleri ele alınmadan siviller acı çekmeye devam edecek

Uluslararası Af Örgütü, "uluslararası hukukun uygulanması" ve "Filistinlilere yönelik apartheid sisteminin sona erdirilmesi" dahil şiddet döngülerinin temel nedenleri ele alınmadan sivillerin acı çekmeye devam edeceğini bildirdi.

18:31 . 10/10/2023 Salı
AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Londra merkezli örgüt, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda,
İsrail, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında tırmanan şiddet olayları karşısında dehşete düştüklerini belirtti.

Sivillere yönelik saldırıların ve rehin alma eylemlerinin savaş suçu olduğu ve hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası hukukun uygulanması ve Filistinlilere yönelik apartheid sisteminin sona erdirilmesi dahil şiddet döngülerinin temel nedenleri ele alınmadan siviller acı çekmeye devam edecektir. Acilen adalet ve hesap verebilirlik çağrısında bulunuyoruz."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.


#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Londra
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