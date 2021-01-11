Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Yemenlilerin üçte ikisi temiz suya erişemiyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemenlilerin üçte ikisinin güvenli ve temiz su ile sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu açıkladı.

ICRC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Her üç Yemenliden ikisi temiz su ve temel sağlık hizmetlerinden yoksun." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kovid-19 tehlikesinin devam ettiği bir dönemde Yemenlilerin temiz suya erişiminin sağlanmasının her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Yemen'de devam eden çatışmalar sebebiyle kanalizasyon ve su şebekeleri büyük ölçüde zarar görmüştü. Halk, içecek temiz suya ulaşmada büyük sıkıntı yaşıyor.

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Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.