Umuda yolculukta facia: 50 kişi hayatını kaybetti

00:0826/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Batan teknenin Tunus’tan yola çıktığı bildirildi. (Foto: Arşiv)
Batan teknenin Tunus'tan yola çıktığı bildirildi. (Foto: Arşiv)

Akdeniz’in Libya ile Malta arasındaki kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Facianın, Orta Akdeniz’de etkili olan şiddetli fırtına sırasında meydana geldiği belirtilirken, kazadan yalnızca bir göçmenin kurtulduğu açıklandı.

Akdeniz'in Libya ile Malta arasındaki kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Akdeniz'de bir trajedi daha

Malta'nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın haberine göre, son yıllarda sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olan Orta Akdeniz'de bir göçmen trajedisi daha yaşandı.

Tunus açıklarında yük gemisi tarafından kurtarılan bir göçmenin ifadesine göre, 23 Ocak'ta kendisinin içinde bulunduğu teknenin batması sonucu 50 göçmen yaşamını yitirdi.

Faciadan bir kişi kurtuldu

Söz konusu göçmen, faciadan kurtulan tek isim olurken, tedavi için Malta Silahlı Kuvvetleri'nce alınarak Malta’ya getirildi.

Gazetenin haberinde, son göçmen trajedisinin şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalara yol açan "Harry" fırtınasının Orta Akdeniz’de etkili olduğu sırada yaşandığı ifade edildi.

Akdeniz başta olmak üzere pek çok yerde düzensiz göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medya platformlarından duyuran "Alarm Phone" isimli sivil toplum kuruluşu olayı doğrularken, alabora olan teknenin Tunus’tan hareket ettiğini yazdı.

Alarm Phone, ayrıca son günlerde Tunus'tan üç tekneyle yola çıkan diğer kişilerin hiçbirinden haber alınamadığını da bildirdi.



