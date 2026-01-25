Yeni Şafak
Berlin’de silahlı saldırı: 2’si ağır 5 yaralı

23:3525/01/2026, Pazar
IHA
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir apartmanın beşinci katında silahlı saldırı gerçekleşti. Berlin polisi saldırıda 2’si ağır 5 kişi yaralandığını belirtirken, olayla ilgili birkaç kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır 5 kişi yaralandı.


Almanya’nın başkenti Berlin’de bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendi. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, Tiergarten semtindeki Wichmann Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki dairede silahlı saldırı gerçekleştiği aktarıldı. Saldırıda 2’si ağır 5 kişi yaralandığı, yaralılardan birinin kendi imkanları ile apartmanın arka sokağındaki hastaneye sürünerek ulaştığı belirtildi. Polis, saldırının yapıldığı adrese ulaştığında ise 4 yaralının daha olduğunu belirledi. Yaralılarından biri kadın 2 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.


Polis, saldırının yapıldığı apartman dairesi ve yaralıların kaldırıldığı hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis olayla ilgisi olabilecekleri gerekçesiyle birkaç kişiyi gözaltına aldı.


Alman basınına konuşan Berlin Emniyet Müdürlüğü’nden bir yetkili, saldırının nasıl yapıldığı, kimlere yönelik olduğu ve niçin yapıldığı konusunda henüz ellerinde yeterli bilgi olmadığını belirtti.




