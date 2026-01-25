Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Maganda komşu gencin ölümüne neden oldu

Maganda komşu gencin ölümüne neden oldu

23:0425/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şüpheli komşu gözaltına alındı
Şüpheli komşu gözaltına alındı

Mersin'de sokağa çıkan H.K silahla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların Baran Abdi'nin gözüne isabet etmesiyle, yere yığıldı. Yaralı genç, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken şüpheli komşu gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde komşuları rastgele ateş açtığı sırada balkondan bakan genç, gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.


Olay, Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2’nci kattaki balkonda olan Baran Abdi’nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli komşu gözaltına alındı.



#Maganda
#Silah
#Ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?