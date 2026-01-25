Yeni Şafak
Fethiye’de eşini tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Fethiye’de eşini tüfekle vuran şahıs tutuklandı

19:2925/01/2026, Pazar
IHA
Fethiye'de Veli K. henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Hatice M.’ye tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, eşi K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fethiye’de eşini tüfekle yaralayan Veli K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Olay, Süleyman Demirel Bulvarı 638 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veli K., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice M.’ye tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Veli K. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Tüfek
#Yaralama
#Tutuklama
