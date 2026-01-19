Yeni Şafak
Iğdır'da silahlı kavga: İki kişi tutuklandı

Iğdır’da silahlı kavga: İki kişi tutuklandı

19/01/2026, Pazartesi
IHA
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Iğdır’da 17 Ocak’ta yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si ev hapsi, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kesici alet ve sopayla yaralanan S.Y. ve diğer 3 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Iğdır’da yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.

17 Ocak’ta yaşanan olayda sol koltuk altından kesici aletle yaralanan S.Y. isimli şahıs, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. elinden kesici aletle ve başından sopayla, İ.G. sırt bölgesinden kesici aletle, diğer şahıslar ise sopa ve yumruklarla darp sonucu yaralanmıştı. Olaya karışan şüpheliler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerince aynı gün yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 10’u, 18 Ocak’ta Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


#Iğdır
#kavga
#tutuklama
