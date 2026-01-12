Yeni Şafak
Eskişehir'de bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

23:3912/01/2026, Pazartesi
Yaralı şahıs Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'ta M.S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.A.K, M.S.Ü'yü bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.S.Ü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.K. gözaltına alındı.



