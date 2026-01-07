Yeni Şafak
Eskişehir'de dilencinin üzerinden 30 bin lira çıktı

20:247/01/2026, Çarşamba
AA
Dilencinin üzerinden 30 bin lira ile çok sayıda tren bileti çıktı

Eskişehir'de zabıta ekiplerince yapılan çalışma kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Üzerinde 30 bin lira ve çok sayıda tren bileti bulunan şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dilencilik yaparken zabıta ekiplerince yakalanan bir kişinin üzerinden 30 bin lira ile çok sayıda tren bileti çıktı.

Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerince sorumluluk bölgelerinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar esnasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Zabıta karakolunda yapılan kontrollerde, dilencinin üzerinden 30 bin lira ile çok sayıda tren bileti çıktı.

Trenle il il dolaşarak dilencilik yaptığı belirlenen kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.



