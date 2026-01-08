Üç yıl önce açılan barajdaki su bitme noktasına gelince kapaklar kapatıldı: 'Çiftçiler mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için tükendi'

Çiftçilerimiz genel olarak mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için barajdaki suyumuz çok çabuk tükendi. Üstelik 7 ay boyunca bölgeye bir damla bile yağmur yağmadı; bu kuraklık susuzluğun en büyük göstergesidir. Şu anki tabloda barajın tekrar dolması biraz zor görünüyor. İnşallah yağışlar bol olur da barajımız yeniden dolar; ancak şu ana kadar yeterli yağış düşmediği için su seviyesinde bir artış olmadı" dedi.