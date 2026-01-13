Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

15:1113/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Adana
Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Übeyt Coşkun (45) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Coşkun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.




#Adana
#kavga
#ölü
#Seyhan
#tabanca
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Erzincan kurası ne zaman çekilecek? Erzincan TOKİ kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?