Akaryakıt istasyonunda facia kıl payı atlatıldı: Bir yaralı

23:3918/01/2026, Pazar
IHA
Diyarbakır’da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kurşunların yakıt depolarına isabet etmemesi olası bir faciayı önlerken, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan 1 kişi yaralandı. Kurşunların depolara isabet etmemesi ise faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmada olaya karıştığı belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Silahlı kavganın öğlen saatlerinde düğün salonunda çıkan kavganın devamı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.



#Diyarbakır
#Bağlar
#Silah
