Aileyi tehdit eden üç kişi tutuklandı

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürülmesinin ardından Atlas’ın annesi Gülhan Ünlü’ye tehdit mesajları atan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, 14 Ocak'ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden birbirlerini tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Çağlayan’ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan saldırgan E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘SENİ DE GÖMECEĞİZ’

Atlas’ın ölümünün ardından anne Ünlü’ye tehdit mesajları gelmeye başladı. “Oğlun Atlas’ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz” gibi ibarelerin yer aldığı mesajların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Önceki gün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken tehdit ettikleri tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece, soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemle-rinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul dışında başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin ise savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla alındı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.E, Y.T ile S.T. "tehdit" suçundan tutuklandı.







