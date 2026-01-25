Yeni Şafak
Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

18:28 25/01/2026, Pazar
Sena Arslan ile Şilan Kızılveren
Sena Arslan ile Şilan Kızılveren

Bursa'da Selahattin Yiğit’in kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selahattin Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı, Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren’in (23) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selahattin Yiğit (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde,
“Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi”
dediği öğrenilen sürücü tutuklandı.

Kaza, 20 Ocak’ta saat 01.30 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İnegöl yönüne giderken Selahattin Yiğit’in kontrolünü yitirdiği 16 FC 849 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin sürücü Selahattin Yiğit ile Onur C. (25) yaralandı.

Eve dönüş yolunda kaza

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yiğit’in 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. 4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Arslan ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Kızılveren, İnegöl’de toprağa verildi.

"Kaza kontrolüm dışında oldu"

Tedavisi tamamlanan Selahattin Yiğit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde,
“O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi”
dediği öğrenilen Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


