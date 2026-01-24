Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

19:1724/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Veli Doğan
Veli Doğan

Mersin'de kar yağışı nedeniyle Veli Doğan'ın kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Devrilen traktörün altına kalan Doğan'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Veli Doğan, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuşçular Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede Veli Doğan'ın kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Traktörün altında kalan Doğan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Kaza
#Traktör
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi