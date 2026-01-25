Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Trabzon'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

18:1425/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren 89 yaşındaki Mustafa Uzun’un kullandığı araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada Mustafa Uzun hayatını kaybederken, eşi Asiye Uzun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi oldukları ve izin için Trabzon’da bulundukları öğrenilen Mustafa Uzun (89) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan Mustafa Uzun ile eşi Asiye Uzun’u araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Asiye Uzun’un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Trabzon
#Akçaabat
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Premier Lig'de dev maç