Muğla'da zincirleme kaza: Dört kişi yaralandı

Muğla'da zincirleme kaza: Dört kişi yaralandı

20:0724/01/2026, Cumartesi
AA
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gerişburnu Mahallesi Saklıkent Kavşağı'nda duramayan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı.

İhbar üzerine 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.


