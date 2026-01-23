Yeni Şafak
Nijerya'da maden alanına saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

00:3623/01/2026, Cuma
AA
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Plateau eyaletinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yasa dışı maden alanında saldırı düzenlendiği belirtildi. Gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden alanında düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Kuru bölgesinde bulunan yasa dışı maden alanında saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.



