Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinin 14 Ocak'ta kurşunlamasına ilişkin çalışma yürüttü.
Olayı 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.
Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.