Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

20:5222/01/2026, Perşembe
AA
Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinin 14 Ocak'ta kurşunlamasına ilişkin çalışma yürüttü.

Olayı 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



