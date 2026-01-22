Yeni Şafak
El-Halil'de İsrail saldırıları sürüyor

22/01/2026, Perşembe
El-Halil.
İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, pazartesi günü geniş çaplı askeri operasyon başlattığı Batı Şeria’nın orta kesimindeki El-Halil kentine yönelik baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, dün de kentteki evlere baskınlar düzenleyerek 10’dan fazla Filistinliyi tutukladı. İşgal güçlerinin, tutukladığı Filistinlileri bilinmeyen bir yere götürdüğü kaydedildi. İsrail kuvvetleri ayrıca, kentin güney çıkışında toprak bariyerler oluştururken buralarda demirden kapılar kurarak giriş ve çıkışları engelliyor. Öte yandan, Filistin Enformasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre işgalci İsrail ordusu, Cenin’in güneyinde yaşayan aşiretlerden bölgedeki operasyonlara katılması için 25 kişi göndermelerini istedi. İsrail ordusu, söz konusu kişilerin operasyonlar sırasında “direnişçilerin silahlarının toplanması için kullanılacağını” bildirdi. Cenin’deki aşiretler ise bu talebi reddederek, İsrail ordusunun bölgede yürüttüğü askeri operasyon ve sokağa çıkma yasağının gölgesinde bu konuda herhangi bir adım atmayacaklarını işgal güçlerine bildirdi.



