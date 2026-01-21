Yeni Şafak
İsrail'den Filistinli yönetmene sansür: İki kısa filminin gösterimi yasaklandı

20:0521/01/2026, Çarşamba
AA
Filistinli yönetmenin filmlerinin gösterimi “İsrail karşıtı içerik” gerekçesiyle engellendi.
Filistinli yönetmenin filmlerinin gösterimi “İsrail karşıtı içerik” gerekçesiyle engellendi.

İsrail'de Karmiel Belediyesi, Filistinli yönetmen Murad Zıgayyer’in iki kısa filminin gösterimini yasakladı. Belediye, filmlerin İsrail askerlerine zarar verebileceğini ileri sürdü. Yönetmen, yasak kararına şaşırdığını belirterek alternatif bir mekan talep etti. Daha önce de Filistinli gençlerin hikayesini anlatan bir film gösterimden men edilmişti.

İsrail'in kuzeyindeki Karmiel Belediyesi, Filistinli yönetmen Murad Zıgayyer'in 23 Ocak Cuma günü kentteki kültür merkezinde yapılması beklenen iki filminin gösterimini iptal etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, pazar günü kültür merkezi müdürünün yönetmeni arayarak film gösteriminin yasaklandığı bildirdiği aktarıldı.

Filmin İsrail askerlerine zarar verebileceği ileri sürüldü

Filistinli yönetmen, alınan karar karşısında çok şaşırdığını belirterek, "filmleri izlemediklerini düşündüğü" kültür merkezinin yöneticilerinden alternatif bir mekan bulmalarını istediğini kaydetti.

Karmiel Belediye Sözcüsü ise filmlerin İsrail askerlerine zarar verebileceğini, filmin İsrail düşmanlarına hizmet ettiğini ileri sürerek şehir yönetiminin filmlerin gösterimini yasakladığını açıkladı.

Film Suriyeli bir çocuğu ve annesinin hikayesini konu alıyor

Gazete, sözcülük ofisinin karar öncesinde filmlerin izlenip izlenmediğine ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiğini belirterek, "Damascus Time (Şam Saati)" isimli ikinci filmin İsrail ile hiç ilgisi olmadığına ve Suriye'ye odaklandığına dikkati çekti.

Filistinli yönetmen de "Şam Saati" filminin hapishanede doğan Suriyeli bir çocuğun ve annesinin hikayesini konu aldığını belirtti.

Belediyenin ilk film yasağı değil

Karmiel Belediyesi'nin 2016'da Lod kentindeki Filistinli gençlerin hikayesini konu edinen "Junction 48 (48 Kavşağı)" isimli filmin gösterimini de iptal ettiği hatırlatıldı.



