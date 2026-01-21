Üçüncü adım Filistin devleti

Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için çalışmalar devam ediyor. Normalleşmeyi sağlayacak Teknokrat Komite'nin ardından Barış Kurulu ile alt kurul ve komitelerin de açıklanmasıyla adımlar hız kazandı. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasının sahada uygulanması için 10 gün içerisinde kurul ve komitelerin yer aldığı büyük çaplı bir toplantı yapılacak. Gazze'de normalleşmenin 3 adımda sağlanacağı öğrenildi. İlk adım acil durum ve insani yardımların geçişi, ikincisi Gazze'nin imarı, sonuncusu da bağımsız Filistin devletinin kurulması olacak. Gazze’yi işgal eden İsrail ordusunun kademeli olarak çekileceği planın 3 aşamada tamamlanması bekleniyor.

10 GÜN İÇİNDE BÜYÜK TOPLANTI

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre planın netleşmesi için kurullarda yer alan heyetler 10 gün içinde büyük çaplı bir toplantı yapacak. Toplantının ardından Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamanın zemini hazırlanacak ve ikinci aşamada yapılması planlanan çalışmalar bir takvime bağlanacak. Yeni aşamanın hızla hayata geçirilmesi için tüm kurullar üzerine düşeni yapacak.

İLK AŞAMA İNSANİ YARDIM

Gazze'nin normalleşmesini sağlayacak süreç, üç aşamada tamamlanacak. Sürecin ilk aşaması; acil durum ve insani yardımların geçişi olacak. Gazze’de ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın açılıp insani yardımların Gazze'ye girmesi yer alıyordu. Ancak işgalci İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı henüz açılmadı. Kurulun çalışmaları kapsamında ilk etapta acil ihtiyaçlar belirlenerek sınır kapısının açılıp, söz konusu ihtiyaçların buradan geçişi sağlanacak.

İKİNCİ AŞAMA İMAR

İkinci aşamada ise Gazze yeniden imar edilecek. Bu kapsamda Arap Birliği, Gazze'nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar maliyetli planın taslak metni üzerinde anlaşmaya varmıştı. Plana göre, 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak, geçici konutlar kurulacak. 2 yıllık ilk aşamada 200 bin konut yapılacak, 2,5 yıllık 2. aşamada ise 200 bin konut daha inşa edilecek. Parklar, kültür merkezleri, ticaret limanı, teknoloji merkezi, oteller ve havalimanı da kurulacak.

FİLİSTİN DEVLETİ

Edinilen bilgilere göre, planın son aşaması, bağımsız Filistin devletinin kurulması olacak. Türkiye, işgalci İsrail ordusunun Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’deki Filistinli sivillerin sesi oldu ve her platformda egemen Filistin devletini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, egemen bir Filistin devleti kurulması için en büyük katkıyı verecek.





TÜRK ASKERİ GÖZLEMCİ OLACAK

Türkiye'nin, ateşkes süresince Teknokrat yönetim ile kurullar arasında köprü olması bekleniyor. Öte yandan Türkiye, Gazze’de oluşturulacak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi’nin oluşumuna da katkı veriyor. Buraya askeri katkıda bulunacak ülkeler asker sevk etmeye başlarken yüksek rütbeli Türk askerlerinin gözlemci olarak Gazze’de görev alması bekleniyor.



