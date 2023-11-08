UNICEF: Gazze’de kadınlar sokaklarda doğum yapıyor

"Yaşanan acıları hafifletmek ve vahim bir durumun felakete dönüşmesini önlemek için acil bir insani yardım ateşkesi uygulanması gerekmektedir. Çatışmanın tüm tarafları, sivilleri ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere sivil altyapıyı korumak için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır. Halihazırda Gazze'de tutulan rehineler de dahil olmak üzere tüm sivillerin sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Tüm rehineler gecikme ya da koşul olmaksızın serbest bırakılmalıdır. Tüm taraflar özellikle çocukları zarar görmekten korumalı ve onlara uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamında hak ettikleri özel korumayı sağlamalıdır"