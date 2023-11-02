UNICEF korkunç tabloyu açıkladı: Cibaliye mülteci kampında çok sayıda çocuk öldü

“Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kampına dün ve bugün düzenlenen saldırıların ardından ortaya çıkan katliam manzaraları korkunç ve dehşet verici. Saldırıların çocuklar üzerinde yarattığı tahribata ilişkin elimizde henüz bir tahmin bulunmamakla birlikte, insanların evleri yerle bir olmuş, yüzlerce kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiş olup, ölenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bildirilmektedir. Bu iki saldırı, 25 gün boyunca devam eden bombardımanlarda 3 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine ve 6 bin 800'den fazla çocuğun yaralanmasına yol açtığı bildirilen saldırıları takip etmektedir. Bu, 25 gün boyunca her gün 400'den fazla çocuğun öldürülmesi ya da yaralanması anlamına gelmektedir. Bu yeni normal haline gelemez”