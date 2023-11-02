UNICEF korkunç tabloyu açıkladı: Cibaliye mülteci kampında çok sayıda çocuk öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 9 bin 61'e yükseldi.
'Çocuklar hedef değildir'
UNICEF, çocukların halihazırda çok fazla şeye katlandığının altını çizerek, “Çocuklar halihazırda çok fazla şeye katlandılar. Çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir. Çocuklar hedef değildir. UNICEF, çatışmanın tüm taraflarına yaptığı acil insani ateşkes çağrısını yineleyerek, tüm çocukların korunmasını ve Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtaran yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.