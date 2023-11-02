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Dünya

UNICEF korkunç tabloyu açıkladı: Cibaliye mülteci kampında çok sayıda çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Cibaliye mülteci kampında düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Filistin'de 25 gün boyunca her gün 400'den fazla çocuğun öldürüldü veya yaralandı.

14:50 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:50 - 2/11/2023 Perşembe
DHA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 9 bin 61'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 9 bin 61'e yükseldi.

UNICEF,
“Saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin henüz bir tahminimiz olmamakla birlikte, kayıplar arasında çok sayıda çocuk olduğu bildirilmektedir”
dedi.

UNICEF’ten yapılan açıklamada,
“Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kampına dün ve bugün düzenlenen saldırıların ardından ortaya çıkan katliam manzaraları korkunç ve dehşet verici. Saldırıların çocuklar üzerinde yarattığı tahribata ilişkin elimizde henüz bir tahmin bulunmamakla birlikte, insanların evleri yerle bir olmuş, yüzlerce kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiş olup, ölenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bildirilmektedir. Bu iki saldırı, 25 gün boyunca devam eden bombardımanlarda 3 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine ve 6 bin 800'den fazla çocuğun yaralanmasına yol açtığı bildirilen saldırıları takip etmektedir. Bu, 25 gün boyunca her gün 400'den fazla çocuğun öldürülmesi ya da yaralanması anlamına gelmektedir. Bu yeni normal haline gelemez”
denildi.

'Çocuklar hedef değildir'

UNICEF, çocukların halihazırda çok fazla şeye katlandığının altını çizerek, “Çocuklar halihazırda çok fazla şeye katlandılar. Çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir. Çocuklar hedef değildir. UNICEF, çatışmanın tüm taraflarına yaptığı acil insani ateşkes çağrısını yineleyerek, tüm çocukların korunmasını ve Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtaran yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.

 


İsrail'in Gazze vahşetinde 27. gün: Cibaliye katliamında korkunç tablo! Sayı 1000'i buldu
İsrail'in Gazze vahşetinde 27. gün: Cibaliye katliamında korkunç tablo! Sayı 1000'i buldu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de katliamı tam 27. gündür aralıksız devam ediyor. Eli kanlı İsrail ordusu dün, Cibaliye Mülteci Kampı'nı 20 saat içinde ikinci kez bombaladı. Saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte ölenlerin sayısının 265 artarak 9 bin 61'e yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sının ise kadın olduğu açıklandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise "Bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" dedi.



#UNICEF
#Gazze
#Filistin
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