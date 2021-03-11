Dünya UNICEF Suriyedeki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı
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UNICEF: Suriye'deki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de yaklaşık 10 senedir devam eden savaşta yaklaşık 12 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Suriye'deki savaş 10. yılını doldururken, birçok çocuğun geleceğinin de belirsizliğini koruduğuna ve çocukların yüzde 90'ının insani yardıma muhtaç olduğuna işaret edildi.

"3 milyondan fazla çocuk okula gidemedi"

Suriye'de 5 yaş altı yarım milyondan fazla çocuğun kronik gıda yetersizliği yüzünden büyüme geriliği yaşadığı ve boylarının kısa kaldığı belirtilen açıklamada, ülke içinde 2,4 milyon, ülke dışında ise 750 bin çocuğun okula gidemediği ifade edildi.

5 binden fazla çocuk savaşa katıldı

UNICEF'e göre, Suriye'de 2011 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 12 bin çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı.

Aralarında 7 yaşında olanların da bulunduğu 5 bin 700'den fazla çocuk çatışmalarda kullanıldı.

Sürekli şiddet, şok ve travmaya maruz kaldıkları için psikolojik sorunlar yaşayan çocukların sayısının geçen yıl iki katına çıktığı Suriye'de, 10 yıl boyunca 1300'den fazla okul ve hastane saldırıya uğradı.

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