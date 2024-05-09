Üniversitelerdeki 'Gazze' eylemleri İngiltere Başbakanı Sunak'ı rahatsız etti: Bir grup azınlık eğitimi etkiliyor

İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti ağır kayıplar yaşarken, Başbakan Rishi Sunak son büyük kamuoyu sınavında bir dizi yenilgiye uğradı. Seçimi kazanan İşçi Partisi de özellikle Müslüman seçmenin yoğun olduğu yerlerde kayıplar yaşadı. Parti yönetiminin Gazze savaşı konusundaki açıklamaları, İşçi Partisi'nin başta Müslüman seçmeni arasında olmak üzere bazı kesimlerde tepkiye neden olmuştu. Nüfusunun yüzde 10'u Müslüman olan bölgelerde İşçi Partisi geçen yıla göre yüzde 8 oy kaybına uğradı. Partinin seçim kampanyası koordinatörü de Gazze'nin bu sonuçta etkili olduğunu kabul etti.