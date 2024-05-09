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Dünya

Üniversitelerdeki 'Gazze' eylemleri İngiltere Başbakanı Sunak'ı rahatsız etti: Bir grup azınlık eğitimi etkiliyor

Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in en büyük destekçilerinden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tüm dünyada dalga dalga yayılan öğrenci intifadasına tepki gösterdi. İngiltere'deki üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri yapan öğrencileri, "Bir grup azınlık" olarak niteleyen Sunak, "Eylemler diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor." ifadesini kullandı. Sunak, geçtiğimiz günlerde de Filistin'e destek verenlere 'aptal' demişti.

18:59 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:10 - 9/05/2024 Perşembe
AA
İngiltere Başbakanı Sunak, Filistin'e destek eylemlerini hedef aldı.
İngiltere Başbakanı Sunak, Filistin'e destek eylemlerini hedef aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmede kampüslerde antisemitizmle mücadele ve Yahudi öğrencilerin korunmasını ele aldı.

"Yahudi öğrencileri güvende tutacağız"

Görüşmeye ilişkin 10 Numara'nın X hesabından yapılan paylaşımda,
"Hep birlikte kampüslerimizdeki Yahudi öğrencileri güvende tutacağız."
ifadesine yer verilirken Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Sunak'ın rektör yardımcılarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede üniversitelerdeki antisemitizmin ele alındığı kaydedilen açıklamada, üniversitelerde her görüşün açıkça ifade edileceği ancak nefret söylemi, kışkırtma ve şiddete yer olmadığı bildirildi.

7 milyon sterlin para akıtacaklar

Antisemitizmle mücadele için hükümetin açıkladığı 7 milyon sterlinlik (Yaklaşık 280 milyon lira) bütçenin 500 bin sterlininin (yaklaşık 20 milyon lira) üniversitelerdeki Yahudi öğrencilere destek ve antisemitizmle mücadelede kullanılacağı belirtildi.

Eylemlerden rahatsız oldu: Bir grup azınlık

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Sunak,
"Üniversitelerdeki bir grup azınlık, diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor, bazı durumlarda açıkça tacizin ve antisemitik saldırıların propagandasını yapıyor. Bunun durması gerek."
görüşünü paylaştı.
Eğitim Bakanı Gillian Keegan ise
"Üniversitelerin antisemitizmle mücadele etmesini ve eylemlerin üniversite hayatını olumsuz etkilememesi yönünde önlemler alması gerektiğini belirtmiştim. Üniversitelerdeki Yahudi öğrencilerin korunması amacıyla hep birlikte net adımlar attığımızdan emin olmak için rektör yardımcılarıyla görüşeceğiz."
açıklamasını yaptı.

Keegan, geçen hafta da rektör yardımcılarına yazdığı mektupta hükümetin Yahudi öğrencilere sağlanacak destek konusundaki beklentilerini dile getirmişti.

Ülke genelindeki 14 üniversitede İsrail karşıtı eylemler düzenleniyor

İngiltere'deki üniversitelerde mayıs ayı başında Filistin'e destek, Gazze'de ateşkes ve İsrail'e silah satışının durdurulması çağrılarıyla eylemler başlatılmıştı.

Okullarının İsrail kurumları ve İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesini isteyen öğrenciler, ülkedeki 14 üniversitede kampüslerde kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdürüyor.

Londra Üniversitesinin Goldsmiths Koleji öğrencilerinin 5 hafta boyunca kütüphanede düzenlediği oturma eylemi sonucu üniversite yönetiminin taleplerle ilgili adım atma sözü vermesinin ardından bu okuldaki eylem sona ermişti.

Üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine Yahudi öğrenci ve aktivistler de katılıyor.




#İngiltere
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#Filistin
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