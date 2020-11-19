Ünlü rapçi 50 Cent itiraf etti: Trump'ı desteklemem için 1 milyon dolar teklif edildi

ABD seçimlerinin etkileri konuşulmaya devam ediyor. Ülkede seçim süreciyle ilgili tartışmalara ünlü rapçi 50 Cent de katıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre 50 Cent, kampanyası döneminde kamuoyu önünde Donald Trump'ı desteklemesi ve kampanyasında yer alması için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini söyledi.

KABUL ETMEMİŞ

Gerçek adı Curtis Jackson olan 45 yaşındaki rapçi, "Trump'ın törenine katılmam için bana 1 milyon dolar teklif edildi. Aslında önce 500 bin dolar teklif ettiler, ancak kabul edip etmeme konusunda düşünürken teklifi 1 milyon dolara çıkardılar" dedi.

50 Cent teklifi değerlendirdiğini ancak Trump tarafından kullanılmış gibi hissedeceğini düşünerek reddetmeye karar verdiğini söyledi.

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