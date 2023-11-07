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Dünya

UNRWA: Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 1 buçuk milyona yaklaştı 

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona yaklaştığını duyurdu. 

13:02 - 7/11/2023 mardi
Güncelleme: 13:02 - 7/11/2023 mardi
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

UNRWA tarafından yayımlanan raporda, “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı (717 bin), kuzey de dâhil olmak üzere Gazze'nin beş vilayetinde bulunan 149 UNRWA tesisinde barınmaktadır. 557 binden fazla yerinden edilmiş kişi Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 92 tesiste barınmaktadır. İsrail makamları tarafından tahliye emri verilmeden önce, 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş kişi kuzeyde ve Gazze bölgelerinde bulunan 57 UNRWA okulunda barınmaktaydı. UNRWA, yerinden edilenlere yardım etmek veya onları korumak için bu barınaklara erişememektedir, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgi sahibi değildir” denildi. 



UNRWA çalışanı 88 kişi hayatını kaybetti


UNRWA, son 24 saatte 5 çalışanın daha hayatını kaybettiğini ve şu ana kadar örgüt bünyesinde görev yapan 88 kişinin öldüğünü ifade ederek, “Son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 5 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti. UNRWA, Ekim ayı sonlarında düzenlenen saldırılarda 4 meslektaşının daha öldüğünü teyit etti. Böylece çatışmaların başlamasından bu yana öldürüldüğü teyit edilen toplam UNRWA çalışanı sayısı 88'e yükselirken en az 25 kişi de yaralandı. Bir UNRWA çalışanı, evine isabet eden bir bomba nedeniyle ciddi şekilde yaralandı; kocası ve 3 çocuğu öldü. UNRWA tesislerinin 7 Ekim'den bu yana zarar gördüğü teyit edilen tesis sayısı 48'dir” dedi. 


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Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

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