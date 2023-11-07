UNRWA: Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 1 buçuk milyona yaklaştı 

UNRWA tarafından yayımlanan raporda, “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı (717 bin), kuzey de dâhil olmak üzere Gazze'nin beş vilayetinde bulunan 149 UNRWA tesisinde barınmaktadır. 557 binden fazla yerinden edilmiş kişi Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 92 tesiste barınmaktadır. İsrail makamları tarafından tahliye emri verilmeden önce, 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş kişi kuzeyde ve Gazze bölgelerinde bulunan 57 UNRWA okulunda barınmaktaydı. UNRWA, yerinden edilenlere yardım etmek veya onları korumak için bu barınaklara erişememektedir, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgi sahibi değildir” denildi.