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UNRWA: Gazze'deki bir milyon çocuğun hayatı 'savaş ve yıkımla' damgalanmış durumda

UNRWA: Gazze'deki bir milyon çocuğun hayatı 'savaş ve yıkımla' damgalanmış durumda

19:448/07/2025, Salı
AA
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Gazze'de yıl başından bu yana günde ortalama 112 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılıyor
Gazze'de yıl başından bu yana günde ortalama 112 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılıyor

UNRWA, yaptığı yazılı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki çocukların yaşamlarına damga vuran tek şeyin "savaş ve yıkım" olduğuna dikkat çekti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, Gazze'de yıl başından bu yana günlük ortalama 112 çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yarısını oluşturan çocukların yaşamlarının savaş ve yıkımla damgalanmış olduğunu belirtti.

UNRWA, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun yaşadığı bilgisi verilen açıklamada, bu çocukların yaşamlarına damga vuran şeyin ise
"savaş ve yıkım"
olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, çocukların zamanlarının çoğunu okul dışında geçirdikleri, defalarca yerlerinden edilmeye zorlandıkları ve neredeyse yiyecek hiçbir şeyleri olmadığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için ateşkesin önemine işaret edilen açıklamada, bunun bölgenin daha iyi bir geleceğe ulaşması için zorunlu olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevrede 27 Haziran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Gazze'de yıl başından bu yana günlük ortalama 112 çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.



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