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Netanyahu erken seçim planlıyor

Netanyahu erken seçim planlıyor

04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Netanyahu.
Netanyahu.

Gazze’deki katliamlarını sürdüren işgalci İsrail, iç ve dış baskılarla birlikte diplomatik bir viraja girdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken İsrail müzakere heyeti de Katar'ın başkenti Kahire'de uzlaşı için Hamas ile dolaylı görüşmeler yürütüyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Netanyahu’nun, ülke içindeki siyasi baskıyı hafifletmek ve kendi siyasi hayatını sürdürebilmek için erken seçim hazırlıklarına başlayacağı bu doğrultuda ateşkesi kabul edeceği ifade ediliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail, 60 gün süreyle askeri operasyonlarını durduracak. Gazze’ye yönelik hava saldırıları da bu kapsamda sınırlandırılacak. İlk günden itibaren, kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanacağı belirtiliyor. Ateşkesin ilk gününde, daha kapsamlı ve kalıcı bir barış süreci için müzakerelere de başlanacak. Görüşmelerde, İsrail’in Gazze’deki askeri varlığı, sınır güvenliği ve rehine krizinin kalıcı çözüme kavuşturulması gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.



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