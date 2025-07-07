ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasına tepki gösterdi: Amerika için utanç verici

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasını eleştirerek, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Joe Biden gibi, sistematik olarak Filistinlileri öldüren ve aç bırakan Netanyahu hükümetine "yardım ve yataklık" ettiği değerlendirmesinde bulunan Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından suçlanan bir savaş suçlusunun bugün Beyaz Saray'da tekrar ağırlanacağına işaret etti.