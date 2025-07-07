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ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasına tepki gösterdi: Amerika için utanç verici

ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasına tepki gösterdi: Amerika için utanç verici

23:167/07/2025, Pazartesi
G: 8/07/2025, Salı
AA
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Bernie Sanders
Bernie Sanders

ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaş suçlusu olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasını sert sözlerle eleştirdi. Sanders, Başkan Trump'ın önceki lider Biden gibi Netanyahu hükümetine destek verdiğini ve bunun utanç verici olduğunu belirtti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasını eleştirerek, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün." ifadesini kullandı.

Sanders, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Joe Biden gibi, sistematik olarak Filistinlileri öldüren ve aç bırakan Netanyahu hükümetine "yardım ve yataklık" ettiği değerlendirmesinde bulunan Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından suçlanan bir savaş suçlusunun bugün Beyaz Saray'da tekrar ağırlanacağına işaret etti.

Sanders paylaşımında, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün." ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray, yerel saatle bu akşam bir araya gelecek Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri dahil, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele alacaklarını duyurmuştu.


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