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Dünya Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi İsrailin ilhak planı barış sürecinin temellerini yıkıyor
ASYA

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in ilhak planı barış sürecinin temellerini yıkıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ilhak planının, barış sürecinin temellerini yıktığını söyledi. Safedi, "Dün dediğimiz gibi ilhak, İsrail’in barış yerine çatışmayı tercih etmesidir ve bu tür kararların sonuçlarına katlanmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Eymen es-Safedi
Eymen es-Safedi

Filistin’e kritik bir ziyaret gerçekleştiren Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Başkanlık Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Safedi, Abbas ile ikili görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Çabalarımız İsrail'in Batı Şeria'nın bölgelerini ilhak etmesini önlemeye ve iki devletli bir çözüm ilkesi çerçevesinde barışı sağlamak üzere müzakerelerin yeniden başlaması için yeni ufuklar bulmaya odaklanıyor." dedi.

  • Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın da "İsrail’in ilhak planının Orta Doğu’nun istikrarını tehdit ettiği" görüşünde olduğunu belirten Safedi, "İsrail’in ilhak planı barış sürecinin temellerini yıkıyor." ifadelerini kullandı.

Safedi, İsrail’in barış yerine çatışmayı tercih ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Dün dediğimiz gibi ilhak, İsrail’in barış yerine çatışmayı tercih etmesidir ve bu tür kararların sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu sadece Ürdün- İsrail ilişkileri düzeyinde değil, tüm düzeylerde ortaya çıkacaktır.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’a Ürdün Kralı’nın mesajını getirdiğini belirten Safedi, Ürdün’ün Filistin halkının yanında olduğunu ve Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlete ulaşmaları yolundaki mücadelesini desteklediğini vurguladı.

Safedi, ilhakın engellenmesinin barışın korunması anlamına geldiğine vurgu yaparak, Ürdün Kralı’nın ilhakın engellenmesi için tüm imkanları seferber ettiğini kaydetti.

Bakan Safedi, bugün Ürdün’e ait helikopterle "sürpriz" bir şekilde Ramallah’a gelmişti. Kral Abdullah, önceki gün ABD Kongre üyeleriyle telekonferans üzerinden gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in "ilhak" planının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in "ilhak" planına tepki gösteren Kral Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları tek taraflı ilhakı kabul edilemez, bölgede barış ve istikrarın sağlanması beklentisini baltalar." demişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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